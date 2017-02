Polícia Federal indicia 29 em relatório da Operação Boca Livre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal indiciou 29 investigados na Operação Boca Livre. A informação foi divulgada pelo jornal "O Estado de S. Paulo" na quarta (7). Foram indiciados, de acordo com a publicação, empresários, um advogado e executivos de grandes companhias por estelionato contra a União e associação criminosa. Alguns deles também por falsidade ideológica. Entre os alvos da investigação estão funcionários da Intermédica Notredame, KPMG, Lojas Cem, Nycomed Pharma (Takeda), Grupo Colorado, Cecil S/A, Scania, Roldão, Demarest Advogados e Laboratório Cristália. O documento final também sugeriria a abertura de ação por improbidade administrativa para responsabilização de funcionários do Ministério da Cultura (MinC), por não terem realizado auditorias de projetos que foram aprovados. Trata-se de mais um desdobramento da operação, que, em 29 junho de 2016, deteve os proprietários da Bellini Cultural sob a acusação de fraudar projetos. Em outubro, a Polícia Federal apreendeu computadores e documentos de 29 empresas patrocinadoras de eventos investigados por desviar recursos da Lei Rouanet. Ao todo, os desvios na Lei de Incentivo à Cultura pelas empresas envolvidas em outubro de 2016 somavam pelo menos R$ 27 milhões, segundo cálculos da Polícia Federal. Ainda de acordo com a investigação, o grupo Bellini cometia fraudes desde 2001, de diversas maneiras, como a inexecução de projetos, superfaturamento, apresentação de notas fiscais relativas a serviços fictícios e projetos duplicados, além da promoção de contrapartidas ilícitas às incentivadoras.