Tributo a Astor Piazolla no Guairão

O Ballet Internacional Tango Mayor no palco (foto: Divulgação)

Um Tributo a Astor Piazolla. Essa é a proposta de Uma Noite em Buenos Aires que acontece no dia 10 de maio, quarta-feira, às 21h., no Guairão (Praça Santos Andrade s/nº). Com direção e produção geral de Manoel Poladian e direção musical do maestro Carlos Buono (Prêmio Sadaic / Bandoneon de Ouro, atualmente excursionando como convidado especial nos espetáculos de André Rieu), o espetáculo reúne o que há de melhor da música e dança argentina tem e de seu Tango Sinfônico, formado por maestros integrantes de orquestras sinfônicas. Os ingressos começam a ser vendidos hoje pelo Disk Ingressos (www.diskin gressos .com.br).



Uma Noite em Buenos Aires terá a participação especial dos cantores Alberto Bianco (maior intérprete de Astor Piazzolla), e da cantora Amelita Baltar (ex-esposa de Astor Piazolla e uma de suas maiores intérpretes). O Ballet Internacional Tango Mayor - coreografado pelos atuais campeões mundiais de tango, Ivan Romero e Silvana Nuñez, que superaram artistas da Argentina, Paraguai, Colômbia, Rússia, Chile e Itália.

SERVIÇO:

O quê: Uma Noite em Buenos Aires – Tributo a Astor Piazolla

Quando: Dia 10 de maio, quarta-feira, às 21 horas

Onde: Guairão (Praça Santos Andrade. s/nº)

Quanto: R$200 (platéia Rosa), R$180 (platéia Amarela), R$160 (1º balcão Roxo), R$140 (1º balcão verde) e R$120 (2º balcão) + R$6 (seis reais), referente a taxa de conveniência cobrada pelo Disk Ingresso. 50% de desconto no preço de inteira para beneficiados por lei. Aceita-se cartões de créditos. Não serão aceitos cheques. Ingressos começam a ser vendidos antecipados para os sócios Ouro do Clube shows (www.clubshows.com.br) e a partir de quinta-feira, dia 9, na bilheteria do teatro ou nos quiosques do disk-ingressos no shoppings Mueller, Paladium e Estação, pela internet www.diskingressos.com.br ou por telefone Disk-Ingressos 3315-0808.

Informações: 3304-7900 e 3304-7982.

Duração: 1h30.

Classificação: Livre.