Saxofonista Derico faz temporada em Curitiba

Derico Sciotti (foto: Divulgação)

Quem gosta de jazz vai adorar essa novidade! O saxofonista Derico Sciotti, que tocou por muitos anos na banda do programa de Jô Soares, vem à Curitiba para três apresentações no Full Jazz Bar. No repertório, canções próprias e algumas releituras. Para acompanhar a boa música, o chef Nilson Gonçalves preparou um cardápio especial para os jantares dos dias de hoje a sexta.



Nas três noites de apresentação em Curitiba, Derico, que estará acompanhado de Puppa Santana, vai dividir o palco com artistas conhecidos da cena local. No dia 8, quarta-feira, eles tocam com o trio de percussionistas e a participação especial de Jamy Savtchen Sacchi, vocalista da banda Dose In Blues. Já no dia 9, quinta-feira, eles contam com a participação da cantora Priscilla Lacerda, vocalista da banda Snap Jazz. E no dia 10, sexta-feira, Derico vai dividir o palco do Full Jazz Bar com o cantor Zé Rodrigo, vocalista da Soulution Orchestra e da Rock And Roll Celebration. Na mesma noite, a Puppa Santana Trio também acompanha a dupla.



O bar abrirá as portas para o jantar às 20h nos três dias, e os shows começam entre 21h e 21h30. Os convites para as apresentações já estão à venda no local.

SERVIÇO:

Full Jazz Bar

Rua Silveira Peixoto, 1297 | Batel