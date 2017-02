Braga Côrtes (PDT): comissão ainda será votada (foto: Franklin de Freitas)

Dezoito vereadores assinaram pedido propondo a criação de uma nova comissão especial na Câmara Municipal sobre o transporte coletivo de Curitiba. A ideia, segundo o grupo, é dar continuidade ao trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) realizada em 2013 pela Casa. Mas ao contrário da CPI, a nova comissão não teria um caráter investigativo, e sim de discussão e elaboração de sugestões para aprimorar o sistema. A iniciativa ainda terá que passar por analise da procuradoria e da comissão de Legislação da Casa antes de ser votada em plenário.

Segundo o vereador do PSD, Felipe Braga Côrtes, um dos autores da proposta, o objetivo “seria aproveitar a investigação já feita para contribuir com soluções, não no papel de crítica, mas de apresentar sugestões”. A CPI do Transporte que promoveu 28 reuniões e ouviu 26 pessoas, obtendo 110 horas de depoimentos, produziu um relatório final, enviado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), à Prefeitura e ao Tribunal de Justiça. O documento dizia ser possível reduzir a tarifa alterando 15 itens que, na opinião dos parlamentares, constavam irregularmente na planilha de custos. “Depois o TCE referendou esses apontamentos num documento próprio”, diz Braga Côrtes. Se for criada a comissão especial, ela terá duração de 180 dias, composta por 13 vereadores.

Na época, a CPI propôs indiciamentos de mais de 60 pessoas por dois motivos: suspeita de fraude na licitação e sonegação fiscal. Havia a suspeita de formação de cartel, apropriação indébita e sonegação do Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL). Segundo Braga Côrtes, além de cobrar desdobramentos ao relatório da CPI dos órgãos de controle, “a comissão especial serviria para entender as novas situações relacionadas ao transporte, como a possibilidade de usar o recurso do metrô em outras obras de mobilidade”.

Frente - Além disso, em meio à discussão sobre o reajuste da tarifa de R$ 3,70 para R$ 4,25, os vereadores aprovaram ontem, a criação Frente Parlamentar da Mobilidade Sustentável. A proposta foi assinada por 16 dos 38 parlamentares. “Poderíamos absorver essas demandas e aprofundar o debate. Acho que existe espaço sim para a redução da tarifa”, defendeu o vereador Goura (PDT), um dos integrantes do grupo.

O confronto entre manifestantes e policiais, durante as manifestações contra o aumento, na noite de quinta-feira, também foi motivo de discussão ontem no Legislativo municipal. “Era um movimento pacífico, que estava tranquilo. Mas parecia que a PM estava tocando cachorro, avançando com os carros”, alegou a vereadcora Noêmia Rocha (PMDB). Já o líder do prefeito, vereador Pier Petruzziello (PTB), pediu que “a PM continue firme”, alegando que houve baderna e depredação do patrimônio público e privado.