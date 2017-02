Contas públicas

O secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, volta à Assembleia Legislativa no próximo dia 22 para a prestação de contas do governo relativa ao terceiro quadrimenstre de 2016, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A presidência da Casa determinou à assessoria do Legislativo que solicite à secretaria o envio antecipado do relatório para conhecimento dos deputados.

Diplomacia

O governador Beto Richa participou ontem do encontro entre os presidentes Michel Temer e Maurício Macri, da Argentina. Outros governadores de Estado e ministros de ambos países também estiveram presentes na reunião, que aconteceu no Palácio Itamaraty, em Brasília. “Foi um encontro importante, que fortaleceu a parceria e as relações diplomáticas entre o Brasil e a Argentina, que é um dos maiores parceiros comerciais do nosso país”, disse Richa. A manutenção da relação com a Argentina é um dos focos da política externa nacional, já que o país vizinho é um dos maiores parceiros sociopolíticos e comerciais do Brasil.

Barreiras

A primeira visita bilateral de Temer em outubro de 2016, mês em que tomou posse como presidente, foi a Buenos Aires. “A relação comercial bilateral deve ser intensificada, sempre discutindo sobre os vários setores da economia que precisam de alguma revisão ou de algum tratamento específico para a retomada do desenvolvimento de ambos os países e a geração de renda”, defendeu Richa. Um dos temas discutidos no encontro foi a eliminação de entraves comerciais, como o tempo de emissão de licenças para produtos brasileiros e a adoção de normas técnicas comuns em relação à prevenção de contaminações químicas e biológicas.

Infraestrutura

Uma comissão de especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vem ao Paraná para analisar o perfil das obras que integram o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Estado. Orçado em US$ 435 milhões, o programa prevê uma série de investimentos em obras rodoviárias, projetos na área de infraestrutura e a construção de centros logísticos no Paraná. Do valor total, a proposta prevê um financiamento de US$ 235 milhões em empréstimos junto ao BID e os outros US$ 200 milhões de contrapartida do governo do Paraná.

Ligação

Durante os três dias de programação estão previstos debates referentes aos projetos de engenharia, análises ambientais e a atual conjuntura econômica e social do Paraná, destacando a necessidade dos investimentos em rodovias e infraestrutura para melhorar as condições do escoamento da produção da agricultura, indústria e comércio até o Porto de Paranaguá. A comissão também fará uma visita técnica para analisar as obras executadas pelo DER na região metropolitana de Curitiba, entre elas a restauração e ampliação da Estrada do Cerne (PR-090), em Campo Magro, e a duplicação e modernização da Rodovia João Leopoldo Jacomel (PR-415), principal ligação entre Curitiba, Pinhais e Piraquara.

Saldo

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas de 2014 do ex-prefeito de Cruzeiro do Oeste, Valter Pereira da Rocha (2009-2016). Ele recebeu três multas que somam em R$ 11.430,00. O TCE indentificou deficit orçamentário de 9,92% das fontes financeiras não vinculadas, contas bancárias com saldos a descoberto e falta de pagamento de aportes para a cobertura de deficit atuarial. Além disso, também apontou a falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil. Na defesa, Valter da Rocha alegou que o deficit se deve à queda da arrecadação do país, e que os saldos a descoberto ocorreram porque os lançamentos de dezembro de 2014 só foram efetivados no banco em janeiro do ano seguinte.