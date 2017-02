Cunha diz a Moro que tem aneurisma igual ao de mulher de Lula

Cunha, no depoimento: ex-deputado alegou risco (foto: Reprodução/youtube)

Após depor por três horas perante o juiz Sérgio Moro, na Justiça Federal em Curitiba, o ex-presidente da Câmara e ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB) leu uma carta de próprio punho na qual afirma que tem um aneurisma e que não tem condições de se tratar na prisão onde está detido atualmente. A audiência foi o primeiro interrogatório do peemedebista diante de Moro e começou por volta das 15 horas. Responsável por aceitar o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) ele levou um calhamaço de folhas para a audiência em Curitiba.

Ele reclamou da falta de tratamento na prisão onde está detido, no Complexo Médico Legal de Pinhais (região metropolitana de Curitiba) e pediu para responder o processo em liberdade. Cunha alegou ainda que os presos da operação correm “risco” nos presídios e classificou a investigação como “um processo político”, já que empresas estrangeiras não são punidas. “Estamos com um processo político aqui. Empresas estrangeiras, eu quero protestar, são poupadas de responsabilização e empresas brasileiras pagam milhões no exterior, além da perda de mercado”, declarou. “Que os verdadeiros culpados sejam punidos, e respeitado o contraditório, a lei e o devido processo legal, e que não haja antecipação de cumprimento de pena por prisão cautelar, ao arrepio da lei”, apelou.

“O presídio onde ficamos não tem a menor condição de atendimento se alguém passar mal. São várias as noites em que presos gritam, sem sucesso, por atendimento médico, e não são ouvidos pelos poucos agentes que lá ficam à noite”, afirmou.

Rebelião - O ex-deputado apontou que ele e outros presos na Lava Jato correm risco por estarem “misturados a presos condenados por violências inimputáveis” e lembrou que houve uma rebelião num presídio vizinho ao de Pinhais, no mês passado. “Teve tentativa de fuga lá. A própria rebelião de Piraquara foi ouvida por nós como se fosse dentro da prisão”, afirmou.

Até então, Cunha havia adotado o silêncio como estratégia. Oficialmente, ele não deu qualquer sinal à Polícia Federal e Ministério Público Federal de que quer colaborar com as investigações. Mas logo após ser preso, contrato o criminalista Marlus Arns, de Curitiba, responsável por algumas das delações da Lava Jato.