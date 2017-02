Indústria do Paraná reage em dezembro

A indústria do Paraná registrou forte expansão em dezembro em relação ao mesmo período do ano passado, com avanço de 6,5%. Foi a segunda maior alta do País nessa base de comparação, atrás apenas do Pará (10,1%). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (07) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o mês imediatamente anterior, com o ajuste sazonal, a alta foi de 0,8%, a terceira taxa positiva consecutiva. Com isso, o Estado encerrou o quarto trimestre de 2016 com avanço de 3,3% na produção industrial em relação ao mesmo período de 2015.

A expansão já configura, de acordo com relatório do IBGE, uma reação do setor industrial no Estado e ajudou a amenizar o resultado do ano, ainda fortemente impactado pela recessão. De janeiro a dezembro, a indústria paranaense encolheu 4,3%. Ainda assim foi uma queda menos intensa do que as verificadas em 2014 (-5,1%) e 2015 (-8,8%).