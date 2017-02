Associação de RH realiza o primeiro Bom Dia

A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) abre o calendário de atividades deste ano com o evento Bom Dia RH, que terá como tema “Resultados de grande impacto quando RH, TI e Comunicação caminham lado a lado”. O encontro será no dia 22 de fevereiro, às 7h30, no Hotel Mabu (XV de Novembro, 830).

O debate será mediado pela vice-presidente da ABRH Brasil, Daviane Chemin, com a participação do gerente de TI da Unimed, Gilmar Ragonetti, diretor do Espaço de Desenvolvimento da ABRH-PR, Yonder Kou, e a diretora da agência de marketing Ação Integrada, Adevanir Rotter.

Para a ABRH-PR é importante que as três áreas discutam ações integradas, entendendo as demandas e medindo a efetividade. “É um momento de discutir soluções que nos ajudem a resolver a questão: a tecnologia é mutável o humano é permanente”, diz Susane Zanetti, presidente da ABRH-PR.

As inscrições podem ser feitas no site da ABRH-PR: www.abrh-pr.org.br.