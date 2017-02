Anistia denuncia mortes e tortura na Síria

Líbano — As autoridades sírias mataram 17 mil pessoas desde o início da revolta em 2011 até 2015 em enforcamentos em massa numa prisão ao norte de Damasco, conhecida pelos prisioneiros como “o matadouro”, disse a Anistia Internacional ontem. Na cidade de Aleppo, 21 mil morreram no período. Em um novo relatório que abrange o período de 2011 a 2015, a Anistia disse que de 20 a 50 pessoas foram enforcadas a cada semana na prisão de Saydnaya em homicídios autorizados por autoridades sírias, incluindo deputados do presidente Bashar al-Assad e levados a cabo pela polícia militar. A Anistia registrou pelo menos 35 métodos diferentes de tortura na Síria desde o final da década de 1980, práticas que aumentaram desde 2011, disse Lynn Maalouf, vice-diretor de pesquisa do escritório regional da Anistia em Beirute. Outros grupos de direitos humanos encontraram provas de tortura generalizada que levaram à morte pessoas em instalações de detenção sírias. Em um relatório do ano passado, a Anistia descobriu que mais de 17 mil pessoas haviam morrido de tortura e tratamento precário em toda a Síria desde 2011, uma taxa média de mais de 300 por mês.

Rejeição

México — O governo do México afirmou ontem que não existe uma gravação da conversa do mês passado entre o presidente Enrique Peña Nieto e o dos EUAs, Donald Trump. O porta-voz do governo mexicano, Eduardo Sánchez, disse ainda que o país jamais permitirá a presença de tropas estrangeiras em seu território. Sánchez disse que todos os líderes mundiais podem confiar que suas conversas com o presidente mexicano ficam estritamente protegidas. Trump disse que os EUA estavam dispostos a enviar soldados ao vizinho para combater o narcotráfico.

Eleição

França — O ex-ministro Emmanuel Mácron aparece com 21% das intenções de voto no primeiro turno nas eleições presidenciais da França, atrás de Marine Le Pen, candidata de extrema-direita da Frente Nacional, que tem 26%. No segundo turno, porém, Macron, do partido En Marche, venceria Le Pen por 64% a 36%, de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo instituto Ifop. Antes apontado como favorito, o ex-premiê François Fillon perdeu espaço e aparece com 18,5% das intenções de voto no primeiro turno, após acusações de nepotismo.

Fraude

França — O Ministério Público de Paris disse ontem que o ex-presidente da França Nicolas Sarkozy será julgado em uma investigação sobre suposta fraude no financiamento de sua campanha durante sua campanha presidencial de 2012. O escritório disse que Sarkozy e outras 13 pessoas irão ao tribunal para responder as acusações de que sua campanha presidencial gastou muito além do teto de 22,5 milhões de euros (US$ 24 milhões) e tentou esconder de forma fraudulenta. A equipe de Sarkozy disse que recorrerá da decisão da Justiça francesa.

Ameaça

Estados Unidos — O secretário de Imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, disse em coletiva ontem que o Irã tem que saber que há um novo presidente nos EUA e que novas sanções contra o país não estão descartadas, em resposta aos comentários do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, que disse que o presidente americano Donald Trump expôs os EUA à “corrupção política, econômica, ética e social”. “Nós somos gratos a este cavalheiro que chegou, gratos porque é fácil para nós mostrar a face real dos EUA”, afirmou Khamenei.