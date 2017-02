Curitiba espera quase o triplo de visitantes em 2017

(foto: Franklin de Freitas)

O setor de eventos em Curitiba espera que o turismo de negócios recepcione cerca de 350 mil pessoas neste ano, quase três vezes mais visitantes do que ao longo do ano passado. A estimativa do Curitiba, Região e Litoral Convention & Visitors Bureau (CCVB) é que no ano passado 121 mil turistas de negócios tenham passado pela Capital.

O balanço do CCVB, divulgado ontem, mostra que foram realizados 157 eventos de negócios em Curitiba, entre congressos, simpósios e eventos semelhantes. Estes eventos técnico-científicos injetaram R$ 193 milhões na economia local.

A estimativa de visitantes com o turismo de negócios para este ano foi formulado com base na quantidade de eventos que devem ter Curitiba como sede em 2017. São 215, até o momento. O tempo médio de permanência na cidade ficou em 3,17 dias.

Dos eventos que aconteceram em Curitiba no ano passado, 21 foram captados por intermédio do CCVB e 69 foram realizados com apoio da entidade. “Os resultados positivos alcançados em 2016 são consequência de um trabalho sólido do CCVB e da união dos empresários do setor que entendem que juntos chegamos mais longe”, afirmou Adonai Aires de Arruda Filho, presidente reeleito do CCVB para o biênio 2017-2018.

A abrangência territorial do CCVB compreende 36 municípios do Estado. Os cerca de 150 associados do CCVB, denominados de mantenedores, são empresas, direta ou indiretamente, relacionadas aos setores de turismo e eventos, como hotéis, restaurantes, companhias aéreas, promotoras de eventos e montadoras de estandes, entre outras.

Eventos já confirmados para o 1º semestre de 2017 Março

Conferência Estadual Espírita do Paraná

XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia

7º Seminário Internacional de Leite Intergral Abril

Conexão Primeiro Passo

Congresso Fibrose Cística

5º Congresso Brasileiro de Nutrição e Estética

5º Congresso Brasileiro de Tricô

Mercosuper 2017

Congresso Sul-Brasileiro de Ortopedia Maio

VII Congresso Sul Brasileiro de Nefrologia

3º Hérnia Lap - Simpósio de Videocirurgia das Hérnias da parede Ab

XVI Encontro Parananese de Educação Ambiental

42º Congresso Paranaense Oftalmologia

Junho

X Simpósio Sul-brasileiro de Geologia

Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos

8º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos

2º Congresso Internacional de Biomassa