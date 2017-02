Motoristas e cobradores garantem data-base

O Departamento Jurídico do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc) garantiu a manutenção da data-base para 1º de fevereiro. O Protesto Judicial foi protocolado pelo Jurídico do Sindicato no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 9ª Região solicitando a garantia da data-base. Na segunda-feira (6), a Desembargadora do Trabalho Marlene Teresinha Fuverki Suguimatsu deferiu o pedido.

A medida foi tomada pelo Sindimoc para garantir que qualquer decisão com relação ao reajuste dos salários da categoria seja retroativa ao dia 1º de fevereiro.

Setransp — Na terça-feira (7), o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp), voltou a divulgar que ainda não tem um índice para o reajuste da tarifa técnica — aquela paga às empresas por passageiro transportado.

“A tarifa social, aquela cobrada do passageiro, subiu de R$ 3,70 para R$ 4,25. A tarifa técnica, aquela repassada às empresas, continua em R$ 3,6653 e seu reajuste deve ocorrer em 26 de fevereiro, como prevê o contrato”, diz a nota da Setransp.

Segundo o Setransp, o valor definitivo sobre quanto deve ser a tarifa técnicasó poderá ser discutida quando terminarem as negociações com o Sindimoc.