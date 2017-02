Corpos de desaparecidos em córrego são encontrados em Sorocaba

RAFAEL ITALIANI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após três dias de buscas, o Corpo de Bombeiros de Sorocaba (99 km de SP) localizou, na manhã de segunda-feira (6), os corpos de Ailson Sebastião dos Anjos, 49, e de Wendrem Neves Cesários, 10. Ambos estavam desaparecidos desde o último sábado (4), após após serem arrastados para um córrego por uma enxurrada, no bairro Maria Eugênia. Os dois corpos estavam próximos, encobertos por galhos de árvores e entulho e foram encontrados em um rio. De acordo com a Defesa Civil, no sábado, a criança estava pescando no córrego com outros três amigos, quando foram surpreendidos pela enxurrada. A correnteza arrastou todas para a água. Uma das crianças conseguiu sair do córrego, escalando a vegetação e pediu socorro a Sebastião. Ele conseguiu salvar duas crianças, entre elas o filho dele, de 11 anos. No entanto, durante o socorro, ele foi tragado pela água. O menino Wendrem também não se salvou. NA CAPITAL No final da tarde de terça (7), o Corpo de Bombeiros continuavam a busca pela pessoa que caiu no riacho dos Machados, em São Mateus (zona leste), durante o temporal de anteontem. Segundo a corporação, durante a tempestade, testemunhas viram um homem ser arrastado para dentro do córrego. A vítima chegou a se segurar em uma corda, mas foi puxada para dentro da tubulação. Os bombeiros fizeram buscas por toda a região e também no córrego Aricanduva. Os trabalhos continuam hoje. A temporada de chuva deste ano já fez duas vítimas na capital: uma em Perdizes e outra na Liberdade.