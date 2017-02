Duas estações-tubo de Curitiba foram “visitadas” 349 vezes em 2016

Estações-tubo Coronel Luiz dos Santos são as campeãs de assaltos em Curitiba nos últimos anos (foto: Franklin de Freitas)

Elas ficam praticamente uma de frente a outra na Avenida Marechal Floriano, no Boqueirão, em Curitiba. e são as mais visadas pelos assaltantes do transporte público. As estações-tubo Coronel Luiz José dos Santos — no sentido bairro e no sentido Centro — foram as mais assaltadas em 2016. Juntas, elas foram roubadas 349 vezes no ano passado.

A estação no sentido bairro foi a campeã entre todos as estações, tubos e linhas de ônibus, com 182 casos ao longo do ano passado. Mas a estação no sentido Centro não fica muito atrás, e foi a segunda no ranking de assaltos do sistema de transporte público de Curitiba, com 167 casos. Somadas, as duas estações tiveram prejuízo de R$ 25,8 mil com os assaltos no ano passado.

Outra estação muito visada em 2016 foi a Hipólito da Costa, também no Boqueirão e nem tão distante das duas primeiras — em 2016 ela foi assaltada 120 vezes. (A lista com as 20 estações ou tubos mais assaltados está na página 6).

As duas estações-tubo mais assaltadas no ano passado carregam esse título desde 2015. Em 2014 a estaqção mais assaltada ficava no Xaxim. Naquele ano o sindicato dos motoristas e cobradores chegaram a colocar uma faixa na estação alertando o usuário sobre o risco. A mesma faixa — uma forma de denunciar os perigos no sistema — também foram levadas para outras estações com grande quantidade de assaltos.