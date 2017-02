Empresa paranaense reestrutura sua marca

Com nova identidade visual, empresa chega aos mercados do México e dos EUA (foto: Divulgação)

A Membracel, empresa que fabrica a Membrana Regeneradora Porosa, acaba de passar por um sólido processo de expansão. Diante da necessidade de inserção de novos produtos no mercado, a marca reformulou seu conceito, criando nova identidade visual e renovando suas abordagens. Durante um ano e meio, foram realizadas pesquisas de mercado e estudos de Branding, que resultaram numa marca inovadora: a Vuelo Pharma.

“Queremos que as pessoas possam ter mais liberdade, autonomia e segurança, para viverem mais com menos preocupações. O novo conceito reforça a intenção de ajudar na superação por meio de novos caminhos, tornando a vida mais simples e prazerosa”, destaca o diretor da empresa, Thiago Moreschi.

Em sintonia com esse momento da empresa e diante do conhecimento de novos públicos, foram criados novos produtos que abrangem um mercado bastante específico: o de pessoas estomizadas. De acordo com o diretor, a premissa da empresa é entender o ser humano e ajudá-lo como um todo, e não apenas no que diz respeito à doença. A partir dessa visão holística, do entendimento de cenários e tendências, surgiu um nome tão inspirador quanto o conceito da marca.

“Vuelo, em espanhol, significa vôo. Esse nome reafirma o conceito de proporcionar novos olhares e novos pontos de vista, assim como um pássaro que vê o mundo de outro ângulo”, afirma o Moreschi.

Mesmo a mudança sendo recente, usuários que já tiveram contato com o novo formato da empresa e seus produtos estão dando retornos positivos. Para Viviani de Oliveira, a mudança veio em excelente hora, pois há muito tempo o mercado precisa de uma empresa que realmente se importe com o cliente.

“O relacionamento que eu e outros ostomizados estamos tendo com a Vuelo é diferente de tudo que já vivenciei. Os produtos realmente cumprem o que prometem e tornam mais prazerosas e simples as atividades do dia a dia. Eles se preocupam de verdade com o nosso bem-estar”, afirma Viviani, que é estomizada desde que nasceu.

Com a conquista de novos mercados, as projeções para este ano são auspiciosas. Recentemente, foram iniciadas as exportações para México e Estados Unidos e, num segundo momento, Alemanha e outros países da Europa passarão a compor a rota. Para 2017, foi projetado um crescimento de 50% do faturamento total.

Produtos

O primeiro produto da empresa foi a Membrana Regeneradora Porosa, desenvolvida para agir como um substituto temporário da pele. É muito utilizada em casos de queimaduras, úlceras vasculares, epidermólise bolhosa ou qualquer outra situação onde haja a perda da derme ou epiderme. Essa membrana acelera a cicatrização da pele e diminui instantaneamente a dor, minimizando o tempo de tratamento e promovendo mais qualidade de vida para o usuário. Já o Gelificador pra Bolsas de Estomia aromatiza e gelifica os fluidos da bolsa de estomia, diminuindo odores, ruídos e possíveis vazamentos. Pode ser utilizado em bolsas de urostomia, ileostomia e colostomia. A empresa conta, ainda, com o Spray de Barreira, que forma na pele uma película protetora e uniforme, protegendo-a por até 72 horas. Age contra lesões decorrentes de incontinências urinárias e fecais, sucos digestivos (estomias), fricções e adesivos. Pode ser aplicado, inclusive, na pele irritada e lesionada sem causar ardência ou desconforto.