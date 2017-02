O prefeito Rafael Greca recebeu, ontem, no Ippuc, a diretoria do Hospital Erasto Gaertner. Greca determinou que seja elaborado um projeto para a implantação de uma estação de ônibus, no pátio do hospital, para atender aos pacientes e familiares. De acordo com o prefeito, o terminal de ônibus será envolvido por jardim de rosas que ligará o hospital ao bosque. Outras demandas foram discutidas.