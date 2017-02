MP-PR de olho nos planos de saúde

Um quarto da população brasileira é usuária de convênios privados de saúde, de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vinculada ao Ministério da Saúde. Responsável pela normatização e fiscalização do setor, a ANS disponibiliza em seu site indicadores de reclamações, avaliações e dados das operadoras de planos de saúde.

As principais queixas registradas referem-se a cobranças e reajustes indevidos, negativa de procedimentos e prazos excessivos de atendimento. Em defesa do interesse coletivo, o Ministério Público do Paraná (MP-PR) também atua na apuração de práticas abusivas e conflitos entre operadoras e seus beneficiários.

Atualmente, o MP-PR registra procedimentos extrajudiciais em andamento no setor de planos de saúde, nos municípios de Apucarana, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira e Umuarama. “A qualquer momento, para esclarecimento de dúvidas ou queixas, o consumidor pode recorrer ao Procon, ao Ministério Público e, principalmente, à ANS”, orienta o promotor de Justiça Maximiliano Ribeiro Deliberador, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba. O contato com a ANS pode ser feito pelo site ou telefone 0800-7019656.