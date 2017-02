Por mais segurança para o usuário, guardas estarão à paisana nos ônibus

A Prefeitura de Curitiba lançou, ontem, a Patrulha do Transporte Coletivo. Serão dez viaturas e 20 guardas municipais que vão monitorar as principais e mais movimentadas linhas de ônibus do transporte coletivo, os terminais e as estações-tubos. Guardas à paisana vão participar das ações circulando dentro dos ônibus.

"O maior objetivo é trazer segurança aos passageiros de ônibus na ida e volta do trabalho e da escola. Temos que preservar os bens públicos municipais e a população, não podemos permitir vandalismo, furtos e assaltos dentro do sistema de transporte", disse o secretário da Defesa Social e Trânsito, Algacir Mikalovski.

A nova patrulha também vai atuar nas linhas que apresentam as maiores ocorrências atendidas Guarda Municipal. Em 2016, foram registrados 2.656 casos pela Guarda Municipal, que vão desde assédio, furtos, invasões (fura-catraca), e principalmente roubos, que somam 54% do total das estatísticas.

"Vamos atuar de forma preventiva, ostensiva e repressiva, a fim de combater e diminuir todo e qualquer índice de criminalidade no transporte coletivo de Curitiba", disse o diretor-geral da Guarda Municipal, inspetor Odgar Nunes Cardoso.

A Guarda Municipal vai atender as ocorrências e queixas pelo telefone 153. A Secretaria da Defesa Social e Trânsito vai trabalhar em parceria com a Urbs.