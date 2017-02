Prefeitura de Campina Grande do Sul leiloa veículos e até cavalos

(foto: Divulgação/PMCGS)

A Prefeitura de Campina Grande do Sul realiza, no dia 21 de fevereiro, um leilão de veículos, móveis, aparelhos eletrônicos, entre outros bens inservíveis para o município. Também serão leiloados dois cavalos e duas éguas. No total, são 26 lotes com lances iniciais que variam de R$ 300 a R$ 30.000.

Entre os veículos que vão a leilão há carros, caminhões, ônibus e vans da frota municipal. No lote de aparelhos eletrônicos constam impressoras, monitores, televisores, aparelhos de DVD e outros. Entre os móveis, estão mesas, cadeiras, geladeiras e aparelhos de ar condicionado.



"São bens que não estão mais a serviço da comunidade. Nosso objetivo é angariar fundos que possibilitarão a aquisição de novos equipamentos e veículos", disse o prefeito, Bihl Zanetti.



O leilão será na Câmara Municipal, organizado pelo leiloeiro oficial Paulo Roberto Nakakogue. Também serão aceitos simultaneamente lances online. Para participar é preciso fazer um cadastro no site www.nakakigueleiloes.com.br e enviar por e-mail os documentos solicitados (RG, CPF e comprovante de residência) até 24 horas antes do leilão.



Os itens leiloados estarão expostos para visitação nos dias 15, 16, 17 e 20 de fevereiro das 9h às 11h30 e das 14h às 17h. Os bens móveis em geral, incluindo sucatas, estarão no centro de eventos. Os semoventes (cavalos e éguas), no Rancho Dalprá e os veículos, na Secretaria Municipal de Infraestrutura.



SERVIÇO: o leilão será realizado às 10 horas do dia 21 fevereiro, na Câmara Municipal: Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 34.