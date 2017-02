Um dos maiores hospitais filantrópicos do Paraná, o Hospital Evangélico, vai ganhar uma associação para ajudá-lo a sair da crise, a Associação Independente e Laica Amigos do Hospital Evangélico, que será lançada em um evento no dia 14 de fevereiro.

Com o objetivo de ser um canal através do qual a sociedade possa apoiar o hospital, a associação vai arrecadar fundos e apoio para os novos projetos de reestruturação. O evento de lançamento vai reunir o poder público, o setor produtivo e a sociedade civil na campanha “Evangélico Vida Nova”.

Sob intervenção desde 2014, com o lançamento da campanha de arrecadação de recursos, em conjunto com a divulgação de quatro projetos de ampliação estrutural, o hospital pretende ganhar fôlego para atender a população adequadamente e superar uma crise que já dura décadas.

Os quatro projetos de reestruturação e ampliação são o pronto-socorro resolutivo, a UTI neonatal, o ambulatório interdisciplinar e o centro cirúrgico de alta complexidade. Diversas empresas e entidades já aderiram à campanha e apoiam de diversas maneiras esse apoio e reestruturação do Evangélico.