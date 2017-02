Paraná tem sete novos casos de dengue em uma semana

O novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde mostra que em uma semana foram confirmados sete novos casos de dengue no Estado. É um dos menores números desde que a secretaria começou a divulgar os boletins. Na semana passada eram 464 casos no Estado todo, e no boletim divulgado na terça-feira (7) eram 473.

Na semana passada a Secretaria da Saúde também divulgou que, pela primeira vez depois de cinco anos, o Paraná começava o ano sem nenhuma cidade com epidemia da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

“Resultados como este mostram que estamos indo pelo caminho certo. Os dados apontam que o reforço nas ações de enfrentamento ao mosquito está fazendo a diferença no controle da dengue, mas o apoio dos paranaenses deve continuar”, disse a superintendente de Vigilância em Saúde, Cleide de Oliveira, na semana passada.