Marina Ruy Barbosa vai dar um tempo da TV

A atriz Marina Ruy Barbosa vai ficar longe da TV em 2017. E só voltará em O Sétimo Guardião, de Aguinaldo Silva, novela em que será protagonista e cujo lançamento deve ocorrer em 2018. Ela trabalha nas novelas da Globo desde criança e emendou várias participações nos últimos 12 anos. A ideia dela é lançar seu primeiro livro e se dedicar ao cinema. "(O livro é) voltado para as meninas da minha faixa etária, com momentos que todas nós passamos, medos de adolescência e infância e muita poesia", disse ela. A decisão vem à tona bem quando Marina desbancou a über model Gisele Bündchen no ranking publicitário de TV, segundo levantamento da empresa Controle e Concorrência. Marina Ruy Barbosa esteve em 5.956 inserções de quatro anunciantes, enquanto o jogador de futebol Neymar, o segundo colocado na lista, apareceu em 4.542 inserções de onze marcas. Gisele Bündchen, que havia liderado o ranking nos últimos dois anos, está em 5º, com 3.774 inserções, atrás ainda de Fátima Bernardes (4.021 inserçoes) e Aline Riscado (3.968).

Camila Queiroz muda o visual e doa cabelos

A atriz Camila Queiroz ficou conhecida por dar vida à Angel da novela Verdades Secretas, da Rede Globo. Com cabelos longos e superlisos, ela encantou o público. Agora, prestes a estrelar a trama Pega Ladrão, da mesma emissora, ela mudou o visual e chamou a atenção nas redes sociais com long bob e luzes. E não foi só o novo corte que recebeu elogios. A atriz doou os fios para uma instituição de caridade. "Este cabelo já me fez muito feliz e eu tenho certeza que vai fazer alguém feliz também Dia 4 de fevereiro foi o Dia Mundial da Luta Contra o Câncer. Este cabelo será doado para uma instituição que ajuda a melhorar a autoestima das pessoas que estão passando por esse momento tão delicado da vida. Doe, cabelo cresce", disse, em seu Instagram. O post tinha 225 mil curtidas até a noite de ontem.

Turista tenta selfie com tubarão, leva mordida e acaba multada

Uma turista da Paraíba se deu mal quando tentou segurar um filhote de tubarão-limão para obter a "selfie perfeita" no arquipélago de Fernando de Noronha. A turista, que não teve nome nem idade divulgados, estava com o namorado na praia Sueste. De repente, o tubarão mordeu os dedos dela. A turista levou alguns segundos para conseguir se desvencilhar do animal. Uma mulher que passava pelo local se espantou e questionou se eles eram biólogos do parque. O casal disse que não, o que deixou a mulher revoltada: "Para quê pegar o bicho para tirar uma foto. Só para poder mostrar as fotos para os outros? Isso é uma ignorância total", disparou. O tubarão-limão é uma espécie em extinção. O casal de namorados deve pagar uma multa de R$ 10 mil reais cada um. A lei de crimes ambientais prevê multa de R$ 5.000, mas, como a infração foi cometida dentro de uma conservação federal, a multa é dobrada.

Show de Katy Perry no Grammy está confirmado

A organização do Grammy 2017 divulgou por meio de suas redes sociais a apresentação de Katy Perry na cerimônia de entrega dos prêmios. Além da cantora, outros nomes farão show na festa, como Beyoncé, The Weeknd, Adele, John Legend, Bruno Mars, Metallica, Carrie Underwood, Keith Urban, Daft Punk, Alicia Keys e Maren Morri. Além disso, a cantora pop Lady Gaga vai dividir o palco com a banda de rock Metallica. Beyoncé lidera a lista de indicados, concorrendo a nove prêmios. O dia da premiação será domingo, 12, em Los Angeles (EUA).

Maior youtuber do Brasil critica a Globo

O humorista piauense Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil, teceu críticas à cobertura jornalística da Globo sobre a onda de violência na grande Vitória e em outras cidades do Espírito Santo, após a falta de policiamento nas ruas. O jovem postou um tweet no qual "puxou a orelha" da Globo. Ele disse que a emissora era "a bixona das reportagens", pois não estaria cobrindo corretamente o que acontecia no Estado. "Se fosse NY cês já estavam lá", escreveu. Nunes já apareceu em programas da emissora, como "Altas Horas". Com apenas 21 anos, ele tem mais público do que o programa "Porta dos Fundos" em números de audiência. São 8,2 milhões de seguidores no Instagram, 3,43 milhões no Twitter e quase 19 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

Níver do dia

John Williams

músico de Star Wars

85 anos