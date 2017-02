Em crítica a jornal, porta-voz diz que Trump não usa roupão de banho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Incomodado mais uma vez pela cobertura feita pela imprensa nas primeiras semanas do governo de Donald Trump nos EUA, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, protagonizou uma cena pouco usual nesta segunda-feira (6). Em resposta a uma reportagem do jornal "The New York Times", que afirmava que o presidente passa algumas noites assistindo à TV vestindo um roupão de banho, Spicer disse: "Vamos começar do começo: eu acho que o presidente nem sequer tem um roupão. Ele definitivamente não usa um". O texto narra os esforços da equipe de Trump para se adaptar à residência oficial do presidente norte-americano. "Auxiliares [do presidente] se reúnem no escuro pois não conseguem descobrir como acender as luzes do gabinete. Visitantes encerram seus encontros e ficam vagando, testando portas até encontrarem uma que leva à saída", afirma o jornal. "Essa é, literalmente, a epítome do 'fake news' [termo bastante utilizado pela administração para criticar o que chama de 'notícias falsas']", afirmou Spicer durante coletiva na Casa Branca. "O texto estava tão cheio de imprecisões e mentiras que eles devem desculpas ao presidente." Spicer disse ainda que é reportagens como essa são "inaceitáveis", negando que o relato reflita o que de fato acontece na Casa Branca. "Do começo ao fim eles inventaram histórias que não existem. Acho que isso é uma infelicidade para as pessoas que buscam organizações de mídia como esta." Em texto comentando o caso, o "NYT" lembra que a equipe de funcionários da residência oficial fornece um estoque de roupões de banho ao presidente. As declarações do porta-voz do governo viraram motivo de piada entre usuários das redes sociais. Alguns jornalistas publicaram em seus perfis fotos antigas de Trump, antes de ser presidente, vestindo um roupão.