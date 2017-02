Futebol e basquete

CAMPEONATO FRANCÊS Caen 0x4 Bordeaux Montpellier 1X2 Monaco PSG 2x1 Lille CAMPEONATO ITALIANO Roma 4x0 Fiorentina COPA DA ALEMANHA Bayern de Munique 1x0 Wolfsburg COPA DO REI Barcelona 1x1 Atlético de Madrid BASQUETE Segunda (6) Minnesota Timberwolves 113x115 Miami Heat New Orleans Pelicans 111x106 Phoenix Suns Atlanta Hawks 95x120 Utah Jazz Detroit Pistons 113x96 Philadelphia 76ers Toronto Raptors 118x109 Los Angeles Clippers Indiana Pacers 93x90 Oklahoma City Thunder New York Knicks 107x121 Los Angeles Lakers Washington Wizards 135x140 Cleveland Cavaliers