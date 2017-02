Mayara é a segunda eliminada do ‘BBB17’

Mayara: eliminada (foto: TV Globo / Divulgação)

A bacharel em direito Mayara, 26 anos, de Belo Horizonte, foi a segunda eliminada do Big Brother Brasil 17. Nesta terça-feira (7), ela disputou o paredão contra a advogada manauara Vivian, 23 anos, e perdeu. No total, 81,6% dos internautas votaram pela eliminação de Mayara. Vivian se manteve na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Mayara foi colocada no paredão pelo voto dos integrantes da casa. Ela recebeu sete indicações, de 13 possíveis, e acabou escolhida. O cirurgião gaúcho Marcos, que se envolveu em uma briga com o promotor de vendas Manoel no domingo, teve cinco votos. Ilmar teve um voto. Já Vivian foi para a berlinda por decisão da líder da semana, a estudante gaúcha Emiliy. Curiosamente, as duas emparedadas compartilharam a liderança da Casa na primeira semana.

A primeira eliminada do Big Brother Brasil 17 foi a bailarina baiana Gabriela Flor, 27 anos. Na última terça-feira (31), ela enfrentou o cirurgião gaúcho Marcos, 37 anos, e perdeu.