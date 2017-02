Apartamento também é lugar de plantar horta

O engenheiro agronômo Heitor Costa Neto: qualquer um pode ter uma horta (foto: Franklin de Freitas)

Morar em apartamento não é desculpa para não ter uma pequena horta. “Os temperinhos, usados para dar gosto à comida, podem ser cultivados na janela de qualquer apartamento”, diz engenheiro agrônomo Heitor da Costa Neto, da Unidade de Agricultura Urbana da Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura, que ontem ministrou uma palestra sobre “Como cultivar uma horta em casa”, no Mercado Municipal de Curitiba. “Faz bem cultivar os próprios alimentos”, diz. “Para a saúde e para a mente”, conta.



As opções são diversas: um vasinho na janela da cozinha, varanda ou na sala de estar, como enfeite. Porém, cultivar não é tarefa tão imples. É presciso saber que tipo de cultivares escolher para ter dentro de casa. Com o crescente interesse do culitvo em casa, vários cursos sobre o assunto e livros foram lançados no mercado, mas muitos iniciantes não sabem disso.



Quem está pensando em começar a horta e não tem com quem trocar experiências, o grupo Hortelões Urbanos no Facebook é uma boa fonte de pesquisas. Criado pela jornalista Claudia Visoni criou, com a colega Tatiana Achcar, em 2011, o grupo já reune 60.029 membros. Com esse tamanho também cresceu o número de administradores, agora em sete, e outros três moderadores.



Neto orienta ainda que os interessados em começar uma pequena horta procurem se informar com os vendedores de aviários e casas de sementes. “Normalmente eles conseguem passar uma noção básica ou indicar um engenheiro agronômo capaz de tirar as dúvidas mais simples”, conta.



Como os produtos da horta são para serem consumidos, o melhor adubo, segundo Neto, é o orgânico. “Cascas de verduras e frutas são os melhores adubos, que podem ser produzidos em casa mesmo, em composteiras”, orienta. “Ou, dependendo da disponibilidade e espaço de cada um, esterco de galinha e humus podem ser comprados em aviários e são excelentes para a horta”, conta.

PARA CULTIVAR UMA HORTINHA EM APARTAMENTO

1 - Local

Escolha um espaço ensolarado da casa. As hortaliças precisam receber, no mínimo, quatro horas de luz solar por dia. O ideal é instalar a hortinha na varanda ou junto à janela. Prefira locais que recebem sol pela manhã.

2 - Vasos, garrafas PET & cia

O plantio pode ser feito em qualquer vasilhame, de vasos a jarros (com volume ideal entre 3,5 litros e 5 litros). Dá ainda para usar garrafas PET de 2 litros (cortadas acima da metade). É preciso sempre furar embaixo para a drenagem da água e, antes de colocar a terra, forrar o fundo com elementos como argila expandida ou pedrinha, que ajudam no escoamento da água e evitam que os furos fiquem entupidos.

3 - Terra e adubo

Melhor comprar terra pronta, com matéria orgânica. Não esquecer também da adubação, que também deve ser orgânica (como esterco de frango) e aplicada na hora do plantio da muda. Dica: após colocar metade da terra, insira o adubo orgânico, misture tudo e, depois, complete com terra sem precisar chegar ao limite do vaso.

4 - O que plantar

Opte por mudas com raízes curtas, como alface, coentro, cebolinha, salsa, pimentão e couve-folha, ou até frutas de pequeno porte, como tomate-cereja e morango. Vegetais de raízes longas, como cenoura, rabanete e mandioquinha, não se adaptam bem a solos pouco profundos.

5 - Mudas x sementes

Opte sempre por mudas. A plantação da semente é mais demorada. No caso da alface, por exemplo, já dará para colher as primeiras folhas 40 dias após o início do cultivo da muda.

6 - Rega e manutenção

Regue diariamente. Retire plantas invasoras e proteja a horta de insetos.

7 - Despesa

Calcule um gasto entre R$ 10 e R$ 15 para ter um vaso com hortaliça: R$ 5 (vaso plástico, que pode ser trocado por um pote reutilizado) + R$ 3 (pacote com terra preparada) + R$ 4 (adubo orgânico) + R$ 3 (caixa com 12 mudas de plantas). Terra, adubo e mudas podem ser adquiridos em lojas especializadas em produtos agrícolas (há várias próximas ao Mercado Municipal).