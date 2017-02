Trens da linha 3-vermelha do metrô voltam a circular normalmente em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um descarrilamento, os trens da linha 3-vermelha do metrô de São Paulo voltaram a circular normalmente, na manhã desta quarta-feira (8). A linha é a mais movimentada do metrô -transporta 1,234 milhão de passageiros todos os dias. Os técnicos do Metrô trabalharam durante a tarde e noite para desobstruir os trilhos. A via férrea foi liberada a 0h10 desta quarta. Segundo o Metrô, o descarrilamento ocorreu por volta das 15h desta terça (7) entre as estações Arthur Alvim e Corinthians-Itaquera, que foram fechadas. Os passageiros foram obrigados a desembarcar nas passarelas de emergência para retornar às plataformas. Uma mulher ficou ferida levemente no pulso. Com isso, foi acionado o Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) com a CPTM, que manteve abertas as integrações entre os sistemas nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera como opção para os usuários. O problema refletiu na circulação de trens entre as estações Barra Funda e Patriarca, que operaram com velocidade reduzidas e maior tempo de parada, de acordo com relato de passageiros. Eles disseram que houve demora de até 30 minutos em trechos que percorrem em minutos. A linha 1-azul também operou com restrição de velocidade no período. Em entrevista ao "SPTV", da TV Globo, o gerente de operações do Metrô, Wilmar Fratini, disse que os engenheiros "vão fazer uma investigação criteriosa para identificar" as causas do acidente. "O trem estava viajando em uma situação normal", afirmou o técnico. O Sindicato dos Metroviários disse que o maquinista relatou uma trepidação antes do acidente e que o Metrô havia determinado o recolhimento do trem assim que chegasse à próxima estação. Segundo Alex Fernandes, coordenador do sindicato, o vagão "se arrastou nos trilhos" por cerca de 2 km, arrancando parafusos e danificando os dormentes da via. "Se não fosse a grade proteção, o trem teria caído na avenida [que margeia a linha]", disse. O último descarrilamento registrado no metrô de São Paulo foi em agosto de 2013 perto da estação Palmeiras-Barra Funda (zona oeste). O trem envolvido no acidente era da da frota K, a mesma do acidente desta terça. São composições com mais de 30 anos e que passaram por reformas de modernização para continuar circulando.