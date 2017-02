Agentes da CPTM são suspeitos de agredir estudante em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agentes da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) são suspeitos de agredir um estudante de Direito, na estação Barra Funda, zona oeste de São Paulo, no início da noite desta terça-feira (7). As imagens da abordagem foram gravadas pelo estudantes e usuários e mostradas na manhã desta quarta (8) pela TV Globo. Por volta das 18h, o estudante de Direito Artur Damaceno, 21, estava sentado no chão da estação quando foi abordado por agentes da CPTM. Eles pediram para ele sair do local porque estava atrapalhando o fluxo de passageiros. Damaceno se recusou a levantar e disse aos agentes que não estava fazendo nada. Neste momento, começou a confusão. As imagens mostram o estudante sendo imobilizado por dois agentes da CPTM e por um homem de camisa listrada. Enquanto outros dois guardas impediam que as pessoas se aproximassem. As pessoas que assistiam a confusão se revoltaram e todos foram à Delpom (Delegacia do Metrô). O estudante fez um boletim de ocorrência por lesão corporal e abuso de autoridade. Em nota, a CPTM informou que vai apurar a ocorrência e tomar as medidas cabíveis.