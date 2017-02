Cegonheira pega fogo na BR-376 em Garuva, sentido Curitiba (foto: Igor Soares/PRF-PR)

Duas carretas pegaram fogo na BR-376 nesta manhã de quarta-feira, 8. Uma delas, por volta das 7 horas da manhã, começou a pegar fogo no km 621, em São José dos Pinhais, ainda na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O segundo incêndio foi no k, 669, sentido Curitiba, em Garuva (SC). A cegonheira estava carregada com onze carros e destes sete ficaram completamente destruídos, segundo as informações do policial rodoviário federa, Igor Soares.

O acidente foi por volta das 8 horas da manhã e até as 10h30 uma das pistas seguia bloqueada. A fila neste horário é de cerca de dez quilômetros na pista sentido Curitiba da BR-376. Duas das três faixas estão liberadas para o fluxo de veículos.

Segundo as informações da Rede News 24 Horas, a carreta estaria carregada com uma carga de bobinas de aço e o fogo teria começado quando ela estava em movimento.

