08/02/17 às 08:51 - Atualizado às 08:57 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: Rede News 24 Horas)

Duas carretas pegaram fogo na BR-376 nesta manhã de quarta-feira, 8. Uma delas, por volta das 7 horas da manhã, começou a pegar fogo no km 621, em São José dos Pinhais, ainda na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Segundo as informações da Rede News 24 Horas, a carreta estaria carregada com uma carga de bobinas de aço e o fogo teria começado quando ela estava em movimento.

