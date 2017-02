Fuvest divulga 2ª lista de aprovados nesta 5ª; veja datas de outros exames

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Algumas das principais universidades brasileiras divulgam até o fim desta semana e durante os dias seguintes novas listas de chamada para aprovados nos exames de seleção. Candidatos que prestaram vestibular e não estavam entre os primeiros convocados ainda podem manifestar interesse em vagas remanescentes. A Fuvest, que faz a prova de ingresso na USP (Universidade de São Paulo) e na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, divulga nesta quinta-feira (9) a segunda chamada de aprovados no vestibular. No mesmo dia, a Unesp (Universidade Estadual Paulista) pede aos vestibulandos que confirmem o interesse nas vagas para as quais se inscreveram. A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) encerra, também nesta quinta (9), o prazo para que candidatos manifestem interesse em participar da lista de espera dos cursos em que houve matrículas remanescentes. Sexta (10) é o último dia para os interessados em se candidatar à lista de espera das escolas que participam do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Também é o último dia para inscrição no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). E no mesmo dia, a Universidade Presbiteriana Mackenzie abre a lista de espera para os interessados em se candidatar a vagas que não foram preenchidas. Confira na sequência as próximas desta semana: 09/02 Fuvest: segunda lista de chamada Unesp: início de prazo para manifestar interesse pela vaga (vai até dia 10/02) PUC-SP* último dia para manifestar interesse em compor lista de espera 10/02 Sisu: ultimo dia para manifestar interesse em compor lista de espera Unesp: último dia para confirmação de interesse pela vaga Fies: último dia para se inscrever no programa Mackenzie: início do prazo para manifestar interesse em compor lista de espera (vai até 16/02)