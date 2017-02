Aumento do IPCA em janeiro é a mais baixa desde 1994

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) subiu 0,38% em janeiro, após alta de 0,30% em dezembro, divulgou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (8). É o índice mais baixo para janeiro desde 1994, ano em que foi criado o Plano Real. No acumulado de 12 meses até janeiro, o IPCA teve alta de 5,35%, contra alta de 6,29% do mês anterior. Pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de alta de 0,44% em janeiro, acumulando em 12 meses alta de 5,41%. O IBGE apontou que as tarifas de ônibus urbanos subiram 2,84%, liderando o ranking de impactos individuais no bolso dos consumidores.