(foto: Divulgação/SMCS)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) subiu 0,31% em janeiro em Curitiba, após a alta de 0,14% em dezembro. Com esse porcentual Curitiba ficou com o quarto menor índice atrás de São Paulo (0,23%), Goiânia (0,20%) e Porto Alegre (0,18%).Nos últimos 12 meses (janeiro 2016/janeiro 2017), o índice fechou em 4,01%. Os porcentuais da capital paranaense ficaram abaixo da evolução média de preços do País que, em janeiro deste ano fechou em 0,38%, após alta de 0,30% em dezembro, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dibulgados nesta quarta-feira,8.

Inflação para famílias de baixa renda é de 4,80% em 12 meses

No Brasil, este é o índice mais baixo para janeiro desde 1994, ano em que foi criado o Plano Real. No acumulado de 12 meses até janeiro, o IPCA teve alta de 5,35%, contra alta de 6,29% do mês anterior. O IBGE apontou que as tarifas de ônibus urbanos subiram 2,84%, liderando o ranking de impactos individuais no bolso dos consumidores em janeiro.

No caso de Curitiba este item deve pesar na composição do IPCA de fevereiro, uma vez que ao aumento do preço da passagem de ônibus em Curitiba na ordem de 15% passou a vigorar nesta última segunda-feira, 6, quando a tarifa em Curitiba passou de R$ 3,70 para R$ 4,25. Essa questão ajudou a capital paranaense a ficar na última colocação entre as capitais pesquisadas pelo IBGE com aumento do IPCA na comparação dos últimos 12 meses.

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e de Brasília. Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 30 de dezembro de 2016 a 30 de janeiro 2017 (referência) com os preços vigentes no período de 1º a 29 de dezembro de 2016 (base).