Metalúrgicos da CNH fazem ato contra demissões na empresa em Curitiba

Trabalhadores da CNH, em Curitiba, cruzam os braços em protesto (foto: Divulgação/Simec)

Os trabalhadores da empresa Case New Holland (CNH) cruzaram os braços por três horas nesta manhã de quarta-feira, 8. O ato é em protesto as demissões que, segundo do Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e Região Metropolitana (Simec), estariam ocorrendo de forma arbitrária na unidade empresarial de Curitiba.

Os metalúrgicos aprovaram prazo de 48 horas para deflagrar greve por prazo indeterminado, caso a empresa não reveja sua posição, de promover novas demissões. De acordo com o sindicato, a CNH, embora esteja vivendo momento de expansão econômica, com produção em alta e horas extras constantes (de segunda a sábado), demitiu nos últimos dias dezenas trabalhadores, sem dialogar previamente com a delegação sindical, conforme compromisso firmado no ano passado.

“Não vamos admitir a demissão desses trabalhadores que passaram 2015 e 2016 segurando a barra da empresa e inclusive reduzindo salário para garantir seus empregos”, afirma Sérgio Butka, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC). “Vivemos uma intolerância com os direitos trabalhistas, uma onda nacional. O que vemos aqui é a prova de que essa onda não é mais exclusividade do governo. Empresas como a CNH, que até então mantinham uma postura de diálogo, agora estão querendo partir para o corte sumário de direitos e demissões arbitrárias”, finaliza Butka.