Congressistas pedem que Trump amplie sanções contra Venezuela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de congressistas dos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente Donald Trump exigindo novas sanções contra autoridades venezuelanas acusadas de corrupção e violações de direitos humanos, informou nesta quarta-feira (8) a agência de notícias Associated Press (AP). "Uma ação decisiva e baseada em princípios em resposta aos acontecimentos na Venezuela como uma de primeiras ações de política externa de sua administração enviaria uma mensagem poderosa para o regime [do presidente Nicolás] Maduro e para o povo venezuelano", diz a carta, assinada por 34 congressistas republicanos e democratas. O documento cita uma reportagem investigativa da AP sobre corrupção no sistema venezuelano de importação de alimentos e pede uma apuração extensa contra o vice-presidente venezuelano, Tareck El Aissami, acusado pelos EUA de narcotráfico e de financiar grupos terroristas no Oriente Médio. El Aissami nega ter cometido irregularidades. Até agora, o governo Trump não deu indícios de que buscará um envolvimento mais intenso na Venezuela, que enfrenta uma crise política e desabastecimento de produtos. As relações diplomáticas entre Washington e Caracas se deterioraram durante a administração Barack Obama e, desde 2010, os dois países deixaram de ter embaixadores um no outro. Em seu governo, Obama impôs sanções contra autoridades venezuelanas. Maduro disse no mês passado que Trump "sofre uma campanha de ódio" e que o governo do republicano "não será pior que o de Obama". O líder chavista acusava o democrata de conduzir uma guerra econômica e baixar preços do petróleo para prejudicar a Venezuela.