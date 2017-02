Setor Histórico concentra templos religiosos para se conhecer a pé

(foto: SMCS)

Os entusiastas do turismo religioso têm muito a conhecer em Curitiba. No Setor Histórico da cidade, há templos de diferentes religiões, que podem ser visitados em uma caminhada.

Para quem usa a Linha Turismo, dois pontos são os mais indicados para começar o passeio. Uma opção é a Praça Tiradentes, onde está a Catedral de Curitiba. Outra opção de parada é na rua Jaime Reis, próximo à Praça Garibaldi.

A presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, lembra que o centro histórico de Curitiba concentra riquezas culturais diversas. “É uma região muito importante do ponto de vista histórico e com grande valor cultural para a cidade. No caso dos templos religiosos, o visitante pode conhecer todos em um mesmo dia e ainda usufruir da boa infraestrutura de restaurantes, bares e hotéis que ali estão”, explicou Tatiana.

Aos domingos, o local é palco da famosa Feira do Largo da Ordem, que reúne artistas, artesãos e opções gastronômicas.

Catedral

A Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais foi construída de 1876 a 1893. A catedral tem estilo neogótico, com inspiração na Catedral da Sé de Barcelona, na Espanha. A autoria do projeto é atribuída ao arquiteto francês Alphonse Conde des Plas.

No local, também é possível ver pinturas dos artistas italianos Anacleto Garbaccio e Carlos Garbaccio.

Local: Praça Tiradentes

Horário: de terça-feira a domingo, das 7h30 às 19h

Visitação guiada com agendamento.

Entrada gratuita

Igreja da Ordem

Construída em 1737, é a mais antiga de Curitiba. Seu nome original era Nossa Senhora do Terço, mas com o surgimento da Ordem de São Francisco em Curitiba, em 1746, foi alterado para Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Chagas.

A igreja foi restaurada em 1880 para a visita do imperador D. Pedro II. A torre foi concluída em 1883 e os sinos doados pelos grandes produtores da erva-mate da época. Foi tombada em 1965.

A torre tem traços mouriscos e neogóticos, mas seu interior tem características coloniais. Entre outras preciosidades, possui um altar folheado a ouro e uma talha barroca do início do século 18. Outra atração da Igreja da Ordem é o Museu de Arte Sacra, no prédio anexo.

Local: Rua Mateus Leme, 1

Horário: de terça a quintas-feiras, das 7h30 às 18h30. Sextas-feiras, missa às 7h30 e aberta das 8h às 16h. Sábados, missa às 7h30 e 18h30, aberta de 8h às 18h. Domingos, missas às 10h, 12h e 18h, aberta de 13h às 18h

Entrada gratuita

Igreja Presbiteriana Independente

Foi inaugurada em 1934 e é um símbolo da divisão da congregação, que em 1903 se desligou das igrejas norte-americanas para a fundação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.

Com estilo neoclássico, a igreja tem influência da arquitetura germânica no interior. O destaque é a cúpula, sustentada por colunas cilíndricas e um dos pontos mais altos da região.

Local: Rua do Rosário, 218.

Horário: aberta no horário dos cultos – terças-feiras, às 15h, quintas-feiras, às 20h, e domingos, às 10h e 19h30.

Visitação monitorada para grupos somente com agendamento.

Entrada gratuita

Igreja do Rosário

Construída em 1846, carrega a história de sua antecessora, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, do século XVIII, construída por escravos e para os escravos.

Em 1951, foi assumida pelos jesuítas. Os azulejos na fachada são remanescentes da versão original. Destacam-se os azulejos portugueses representando a santidade de Nossa Senhora do Rosário e uma procissão de colonos e o túmulo do Monsenhor Celso, antigo pároco de Curitiba, falecido em 1931.

Local: Praça Garibaldi.

Horário: segunda, quarta-feira e sábado, das 13h às 17h30. Terça e quinta-feira, das 12h às 17h30. Domingo, de 8h às 12h e das 16h às 17h30.

Entrada gratuita

Igreja Luterana

Fundada em 1866, a primeira Comunidade Luterana de Curitiba era sediada em uma casa alugada no Alto São Francisco. Em 1872, foi construído o primeiro templo, em estilo enxaimel. A construção foi feita no terreno onde atualmente estão o templo da Comunidade do Redentor e o Colégio Martinus, na Rua Trajano Reis.

Em 1892, foi necessário demolir o templo, mas já em 1894 ele estava reconstruído e reinaugurado. O templo, em estilo gótico, agora com torre e sino, marcava uma nova fase religiosa na comunidade e na política no País, quando se instalou o Estado laico, com liberdade religiosa.

Mesquita Imam Ali Ibn Abi Tálib

O templo religioso da comunidade muçulmana foi inaugurado em 1972. Seu nome homenageia um importante guia espiritual, tido como sucessor legítimo de Maomé pelos muçulmanos do grupo xiita.

Possui uma cúpula central e é ladeado por dois minaretes azuis. A fachada está voltada para a cidade sagrada de Meca. O interior é completamente forrado com legítimos tapetes persas e decorado com mosaicos islâmicos feitos à mão.

Local: Rua Kellers, 383.

Horário: aos domingos, das 10h às 13h30.

Visitação monitorada para grupos e somente com agendamento.

Para assistir ao culto, basta tirar os sapatos e, no caso das mulheres, cobrir a cabeça com véu.

Entrada gratuita

Arquidiocese de Curitiba

A Diocese de Curitiba foi criada em 1892, pelo Papa Leão XIII, e abrangia toda a região dos estados do Paraná e Santa Catarina. Em 1894, o papa escolheu o primeiro bispo da Diocese, dom José Camargo de Barros.

Em 1926, a Diocese de Curitiba foi elevada à Província Eclesiástica do Paraná, tornando-se assim Arquidiocese.

Local: Rua Jaime Reis, 369.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Visitação monitorada para grupos somente com agendamento.

Entrada gratuita