Eduardo Cunha se nega a fazer exames para comprovar aneurisma. Ouça o áudio

(foto: Agência Brasil)

Na manhã desta quarta-feira, 8, o ex-presidente da Câmara Federal, o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), se negou a passar por exames que comprovassem a presença de um aneurisma semelhante ao que matou a ex-primeira dama Marisa Letícia. Na tarde desta terça-feira, 7, em depoimento ao juiz federal, Sergio Moro, Cunha afirmou que é portador de um aneurisma e, como não estaria recebendo o tratamento adequado na prisão, pediu a sua liberação.

Cunha está preso a carceragem do Complexo Médico Penal de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, desde outubro do ano passado, por ordem do juiz federal, Sergio Moro, responsável pela Operação Lava Jato.

De acordo com o diretor do Departamento Penitenciário do Paraná, Luiz Alberto Cartaxo de Moura, esta não é a primeira vez que Cunha se nega a fazer os exames que comprovam o aneurisma. "Ele será punido com uma infração leve e a informação da sua negativa será repassada ao juiz Sergio Moro", diz Cartaxo.