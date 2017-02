Fundação Cultural e secretarias trabalham nos preparativos para o carnaval

O presidente da Comissão de Carnaval da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Jaciel Teixeira, se reuniu nesta terça-feira (07/02) com representantes das secretarias do Urbanismo, Meio Ambiente e da Saúde, da Polícia Militar, Setran, Guarda Municipal, Urbs, Fundação de Ação Social (FAS) e os administradores Guacira Civolani (Matriz) e Fernando Wernek Bonfim (Bairro Novo). Eles conversaram sobre os preparativos para o Carnaval 2017, que acontecerá na Avenida Marechal Deodoro, no dia 25 de fevereiro.

Quem vai para a avenida se divertir não imagina o trabalho que dá organizar essa festa. “A cabeça fica a mil, mas é gratificante” diz Teixeira. “É muito bom ver a alegria das pessoas e a avenida preparada para o desfile das escolas e dos blocos carnavalescos.”

A montagem das arquibancadas na avenida começará no dia 18, às 18h, e as vagas de estacionamento do lado esquerdo da via serão bloqueadas. O técnico de Planejamento da Setran, Rivelino Zinier de Almeida, lembra que também haverá bloqueios em alguns cruzamentos da avenida. “A Setran vai orientar o trânsito para que tudo ocorra com segurança e respeito aos motoristas e trabalhadores”, disse Almeida.

A Setran também estará presente no dia do desfile.

Ônibus

O itinerário das linhas de ônibus que circulam pela Marechal Deodoro será alterado no sábado de carnaval (25), como explica Adão José Lara, da coordenação de Planejamento e Operação de Transporte da Urbs. “Todo o sistema de transporte está programado para o desvio na Marechal Deodoro, entre as ruas Mariano Torres e Dr. Muricy”, disse ele.

Motoristas e pedestres devem ficar atentos aos cruzamentos da Avenida Marechal Deodoro com a Rua Tibagi e Travessa da Lapa, onde os ônibus circularão normalmente.

Os passageiros das linhas que passam pela região serão informados do desvio no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br e também nos cartazes que serão afixados nos pontos de ônibus e dentro dos coletivos.

Fiscalização

A Secretaria Municipal do Urbanismo vai fiscalizar ambulantes e o comércio no entorno da Marechal Deodoro. A ação começará antes do dia 25, conta a diretora do Departamento de Fiscalização, Raquel de Freitas Castro. “O trabalho será de prevenção e orientação. Vamos verificar se a documentação dos estabelecimentos está em ordem”, explica ela.

A Secretaria do Meio Ambiente entrará na avenida com o bloco da limpeza. “São varredores e coletores que desde às 15h estarão prontos para entregar a avenida limpa aos moradores e comerciantes depois da festa. Vassouras, caminhões pipa e de coleta fazem parte da alegoria”, brinca Edélcio Marques, diretor do departamento de Limpeza Pública.

O trabalho da Polícia Militar será em parceria com a Guarda Municipal. “Nós trabalhamos para preservar a ordem pública e para garantir a segurança do evento”, disse o capitão Charles, do 1º Comando Regional da Polícia Militar.

Participaram da reunião o diretor de Urgência e Emergência da Secretaria da Saúde, Vinicius Augusto Filipack; a gerente de Projetos Especiais da FAS, Crisitina Yuasa; a coordenadora do Centro de Referência de Especialidade Social de Média Complexidade, Ruth Pereira; e a gerente Regional do Núcleo da FCC Bairro Novo, Luzia Simplício da Silva.