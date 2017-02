Palmeiras e Crefisa anunciam renovação de parceria por mais 2 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O início da tarde desta quarta-feira (8) marcou o começo da nova parceria entre Palmeiras e Crefisa. Em entrevista concedida na Academia de Futebol, com a presença do presidente Mauricio Galiotte e dos proprietários da empresa (José Roberto Lamacchia e Leila Pereira), as duas partes confirmaram a renovação por mais dois anos. "Hoje é um momento de muita alegria e muito especial para o torcedor do Palmeiras e para todos nós palmeirenses. É um momento no qual estamos aqui para anunciar a renovação do contrato de patrocínio entre Palmeiras, FAM e Crefisa", disse o presidente Mauricio Galiotte, antes de confirmar novos itens no contrato. "É com muita satisfação que hoje informamos a todos os senhores que temos um novo contrato, de dois anos, superior ao anterior. Um contrato que contempla premiação por conquistas em todos os torneios que o Palmeiras participar em 2017 e 2018", afirmou. A parceria, conforme termo repetido mais de uma vez por Leila Pereira e pela própria diretoria palestrina, ratifica o Palmeiras como dono do patrocínio mais vantajoso do futebol sul-americano. O valor fixo do espaço nas camisas se aproximará dos R$ 80 milhões. No novo compromisso, a Crefisa/FAM ainda se propõe a pagar bônus por objetivos esportivos alcançados pelo clube; no caso, por exemplo, a conquista da Copa Libertadores. No ano passado, somente a estampa de Crefisa/FAM nos uniformes palestrinos rendeu R$ 66 milhões. O aporte financeiro ainda contara com os vencimentos do centroavante Lucas Barrios. Depois do anúncio desta quarta, conselheiros do clube ainda participarão de um evento no próprio Palmeiras para celebrarem o novo patrocínio master para o futebol. O anúncio ocorre três dias antes da eleição para o Conselho Deliberativo do Palmeiras. Tanto Leila Pereira quanto José Roberto Lamacchia, concorrem a uma vaga no grupo. O casal faz parte da chapa 'Palmeiras Forte' e conta com o apoio do ex-presidente Mustafá Contursi. Diante da provável eleição de Leila, em virtude da aceitação da empresária em meio aos sócios, o grupo trabalha também pela entrada de José Roberto no conselho.