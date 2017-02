Nova temporada de Orange Is The New Black ganha data de estreia

(foto: Divulgação)

A Netflix realiza nesta quarta-feira, na cidade de Nova York, um painel com algumas de suas principais atrações de 2017, como Orange is The New Black, The OA, Marvel - Punho de Ferro e 13 Reasons Why.

O primeiro painel, conta com Dare to Be Different, formado por Uzo Aduba, “Crazy Eyes” de Orange Is The New Black; Jamie Clayton, “Nomi Marks” de Sense8, Zal Batmanglij, Co-criador e roteirista de The OA, Paul Rust, “Gus Cruikshank”, de Love e Michael Bolton & Akiva Schaffer (Produtor executivo e Diretor) de Michael Bolton's Super Sexy Valentine's Day Special.



Foi anunciada neste primeiro painel a data da estreia da temporada 5 de Orange Is the New Black: 9 de junho de 2017.

Confira o teaser: