Tarifa antiga continua válida para passagens compradas antes do aumento

(foto: SMCS)

O reajuste da passagem de ônibus, que começou a valer na segunda-feira (6), não altera os créditos adquiridos pelos passageiros antes do aumento. Os usuários que já tinham comprado créditos antes da mudança pagam o valor da tarifa antiga (RS 3,70).

A Urbs informa que os validadores de cartão transporte, porém, foram atualizados e mostram, no momento da entrada do passageiro, a tarifa atual de R$ 4,25.

É possível checar o valor descontado no validador verificando o saldo do cartão. Veja o exemplo: Se o cidadão tiver um saldo de R$ 10,00 adquirido antes do aumento, o restante será de R$ 6,30 - apesar de o validador mostrar a tarifa atualizada de R$ 4,25. Se tivesse sido cobrado R$ 4,25, o saldo seria de R$ 5,75.

Os passageiros também podem conferir o valor descontado no extrato disponível no site www.urbs.pr.gov.br. No lado direito da tela principal, logo abaixo do ícone Cartão Transporte, aparece Extrato Simplificado. Basta abrir a tela, digitar o CPF e o número do Cartão para as 12 últimas movimentações serem apresentadas. A atualização ocorre a cada 24 horas.

Outra possibilidade é pedir um extrato da movimentação do cartão nos postos de atendimento da Urbs na Rodoviária e em Ruas da Cidadania, onde o extrato é impresso e entregue na hora.