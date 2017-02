Reality que investiga relacionamentos pela web, 'Catfish' ganha 2ª temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para quem começou um relacionamento on-line, prática mais do que comum nesses tempos de proliferação de aplicativos de paquera, uma dúvida constante é saber se o parceiro está falando a verdade sobre ele. Na tentativa de ajudar essas pessoas surgiu a série "Catfish", cuja segunda temporada da versão brasileira foi anunciada pela MTV nesta quarta-feira (8). No programa, os apresentadores Ciro Sales e Ricardo Gadelha investigam e descontrolem farsas amorosas de quem tem dúvidas, por exemplo, se o namorado ou a namorada está falando a verdade sobre quem é ou o que faz. Para chegar às respostas, eles vasculham a internet, conversam com amigos e perseguem os últimos registros de compras dos procurados até colocá-los frente a frente com as "vítimas". Assim, em um dos programas da primeira temporada, eles descobriram que um jovem adulterava as próprias fotos em um programa de edição de imagem e trocava o nome e a profissão em seus perfis da rede social. Tudo isso enquanto mantinha por um ano um relacionamento on-line com uma garota. Quem quiser participar -e ter o próprio relacionamento investigado por eles- basta se inscrever pela página oficial do programa. As gravações começam em março, e a estreia está prevista para o segundo semestre deste ano. "Catfish" começou, em 2010, como um documentário e dois anos mais tarde virou um reality na TV americana. Nos EUA, a palavra "catfish" indica quem usa perfis fakes nas redes sociais.