Disney anuncia inauguração de parque dedicado a 'Star Wars'

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Disney anunciou nesta quarta (8) que em 2019 serão inaugurados parques temáticos de "Star Wars" nos parques da Flórida e da Califórnia. As atrações foram anunciadas em 2015 e estão em construção nos parques.

Os parques contam com atrações e entretenimento, como aliens e droides. Todos os funcionários do lugar deverão incorporar as criaturas de cada região específica do filme.

Em 2015, o presidente da Disney, Bob Iger, anunciou atrações como o simulador da nave Millennium Falcon e a recriação de uma batalha entre a Resistência e a Primeira Ordem, grupos que aparecem no filme "Star Wars, Episódio 7 - O Despertar da Força". "Quando compramos a Lucasfilm, ficamos animados em fazer novos filmes de 'Star Wars', mas queríamos também ver aqueles personagens na vida real", explicou Iger. A novidade representa a maior expansão temática dos parques até hoje.