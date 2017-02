Preservado da Liga, Douglas leva pancada e deixa treino do Grêmio carregado

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Não é porque foi preservado do jogo contra o Flamengo pela Primeira Liga que Douglas estava livre do risco de sofrer lesões. No treinamento dos titulares do Grêmio, na manhã desta quarta-feira (8), o meia sofreu uma pancada e deixou a atividade carregado. O lance foi com o meia Tilica. Em uma disputa na atividade técnica, o camisa 10 levou a pior ao ser acertado no joelho esquerdo. O local inchou logo de cara e o departamento médico gremista mostra-se preocupado. Uma análise mais profunda será feita até esta quinta. Quando o local estiver menos inchado, será definido pela realização ou não de um exame de imagem. Na hora, Douglas precisou deixar o campo carregado pois não conseguia apoiar o pé esquerdo no chão. A opção por não usar titulares na Primeira Liga foi determinada pelo técnico Renato Gaúcho. Segundo ele, o ideal era dar descanso aos principais jogadores, com apenas uma atividade pela manhã. Nem mesmo o treinador está em Brasília para o duelo com o Fla. Sem seu armador titular, Renato orientou seu auxiliar, Alexandre Mendes, a abrir mão de tal posição. Em vez de Maxi Rodríguez ou mesmo Lincoln, o Grêmio optou por um trio de volantes com Fernandinho e Everton abertos. O jogo com o rubro-negro está marcado para as 19h30 (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha.