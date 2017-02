Segundo ato contra o aumento da passagem está marcado para sexta-feira

(foto: Reprodução: Facebook)

Depois da manifestação que aconteceu na segunda-feira (6) contra o aumento da passagem de ônibus que reuniu mil pessoas e acabou em quebra-quebra e onze pessoas presas, as páginas "CWB Resiste" e "Frente de Luta pelo Transporte" organizam para sexta-feira (10) um segundo ato.

Com o nome de "R$4,25 é um assalto", o evento no Facebook, que está marcado para acontecer na Praça Santos Andrade às 17h30, reforça as pautas do primeiro ato.

Mas devido à confusão da manifestação de segunda-feira, os organizadores desativaram a visualização dos confirmados no evento para preservar suas identidades.