UEM oferece 200 vagas para capacitação de empresários

(foto: Divulgação)

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) está com inscrições abertas para o curso a distância do Programa Bom Negócio Paraná. Destinado a empresários, empreendedores, funcionários públicos, terceiro setor e a toda comunidade da região, o curso pretende capacitar empreendedores com conteúdos da área de administração; fomentar o empreendedorismo e a inovação; aumentar a sustentabilidade das empresas; e promover o desenvolvimento da tripla hélice – integração entre as empresas, as instituições de ensino e o setor público.



As inscrições podem ser feitas até 20 de fevereiro e as aulas começam no dia 21. São ofertadas 200 vagas.



Estão incluídos cinco módulos: Gestão de Negócios, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Estratégica. O curso é gratuito e ofertado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Assessoria de Inovação da UEM, Incubadora Tecnológica de Maringá e Núcleo de Educação a Distância da UEM. Mais informações podem ser obtidas em portal.nead.uem.br/eventos/index.php/evento/divulgacao/53 .



TURMA PRESENCIAL – O Programa Bom Negócio Paraná também oferece turmas presenciais. O núcleo da UEM está com inscrições abertas para a cidade de Maringá, que oferta 40 vagas. As inscrições devem ser feitas na Sala do Empreendedor, no Paço Municipal da Prefeitura de Maringá. As aulas começam em 20 de fevereiro.



PROGRAMA - O Programa Bom Negócio Paraná, instituído em 2012, oferece cursos de capacitação gerencial e consultorias gratuitas para micro e pequenos empresários, além de facilidades no acesso às linhas de créditos de baixo custo do Fomento Paraná. O programa é destinado aos interessados em participar ou em abrir o próprio negócio e é realizado pelas universidades estaduais, na modalidade a distância e presencial.



Na Fomento Paraná, instituição financeira de desenvolvimento do Governo do Estado, as taxas de financiamento são menores para empreendedores que apresentam certificados de participação em cursos de capacitação gerencial, como o Bom Negócio Paraná. A instituição atua no financiamento aos empreendimentos de micro, pequeno e médio porte do Paraná.