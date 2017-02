No Facebook, Xuxa pede orações para o pai internado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa usou seu perfil no Facebook, nesta quarta (8), para pedir orações por seu pai, Luiz Floriano Meneghel, de 85 anos. O pai da apresentadora foi internado na terça (7), no hospital Hospital Samaritano da Barra, no Rio de Janeiro, por conta de uma grave osteoporose. "Sempre pedi orações para minha mãe, e vocês a ajudaram muito com a fé, energia, bons pensamentos. Hoje peço pelo velho Menega", escreveu ela, na rede social. A saúde da mãe de Xuxa, Alda Meneghel, de 80 anos, também é frágil. Ela sofre de Mal de Parkinson, e em 2014 sofreu dois AVCs.