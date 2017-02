Foz e outras três cidades do PR voltam às urnas em 2 de abril

Redação Bem Paraná com blog Política em Debate

08/02/17 às 16:49

(foto: Divulgação)

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PR) decidiu hoje que Foz do Iguaçu (Oeste) e outras três cidades paranaenses – Piraí do Sul (Campos Gerais), Nova Laranjeiras (região Central) e Quatiguá (Norte) – terão novas eleições para prefeito no próximo dia 2 de abril. O custo será de R$ 600 mil, sendo R$ 500 mil somente em Foz.

Na cidade do Oeste paranaense foi anulada após a impugnação da candidatura do ex-prefeito Paulo Mac Donald (PDT) por improbidade administrativa. A presidente da Câmara Municipal, Inês Weizemann (PSD), assumiu interinamente a prefeitura. Além disso, a cidade atravessa uma grave crise política desde que o ex-prefeito Reni Pereira (PSB) foi afastado do cargo, chegando a ser preso, sob a acusação de desvio de dinheiro público e corrupção. Doze dos 15 vereadores de Foz também foram presos, sob a acusação de receber um “mensalinho” de Pereira para apoiá-lo.

