Douglas rompe ligamentos e desfalca o Grêmio por 6 meses

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Douglas está fora de atividades por seis meses. O meia do Grêmio sofreu uma pancada no treinamento da manhã desta quarta-feira e rompeu ligamentos do joelho esquerdo. O período de parada previsto é seis meses, com realização de cirurgia. Foi no treinamento dos titulares, já que os reservas encaram o Flamengo pela Primeira Liga na noite desta quarta (8), em Brasília. O jogador dividiu uma bola com o meia Tilica e levou a pior. O choque no joelho esquerdo foi muito forte e ele precisou deixar o campo carregado. O diagnóstico veio à tarde, depois da realização de exames. Através de seu site oficial, o Grêmio confirmou que o jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e irá passar por cirurgia no começo da próxima semana. Sem ele, Renato Gaúcho pode testar Miller Bolaños na função mais recuada. Ainda conta com Maxi Rodríguez e Lincoln, que podem atuar na mesma faixa de campo. Ou ainda recuar Luan e promover a entrada de Jael no comando de ataque. Curiosamente, Douglas e os demais titulares foram preservados da partida diante do Fla, pela Primeira Liga, exatamente para evitar lesões. Algo que ocorreu em um treinamento.