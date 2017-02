Homem suspeito de gravar vídeos com menor de idade é preso em Curitiba

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

08/02/17 às 17:11 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Um homem de 53 anos, foi preso por investigadores do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria), na manhã desta quarta-feira (8), suspeito de produzir e armazenar imagens pornográficas com menores de idade.

Ele foi preso na casa de sua filha no município de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. Após uma denúncia realizada no mês de dezembro por um homem, que localizou um cartão de memória na empresa em que ele presta serviços como office boy, contendo várias imagens de crianças seminuas ou em poses sensuais, além de um vídeo de um de seus colegas de trabalho em ato sexual com um adolescente de 15 anos.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia