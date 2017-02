'Minha Mãe É Uma Peça 2' tem maior bilheteria de filmes nacionais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em cartaz desde dezembro do ano passado, 'Minha Mãe é Uma Peça 2' teve mais de 8,8 milhões de espectadores por todo o Brasil. Sucesso nos cinemas, o filme obteve a maior renda nacional da história, com mais de R$ 117 milhões de reais acumulados em vendas de ingressos, segundo dados do site especializado FilmeB. Com esta marca, o filme ultrapassa "Os Dez Mandamentos", até então recordista das bilheterias. Com direção de Cesar Rodrigues, o filme segue em exibição em 449 salas do país pela sétima semana. "QUE EMOÇÃO!! Tudo que eu abro na internet eu leio isso!!!!!!", publicou Paulo Gustavo, ator que interpreta Dona Hermínia no longa, em seu Instagram, ao saber do novo recorde que o filme obteve.